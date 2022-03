Cynthialbalonga, le parole di Esposito "Vogliamo regalare i playoff alla società"

La rimonta della Cynthialbalonga da sotto 2-0 ha sorpreso tutti, anche dalle parole del giovane centrale classe 2001 Giuseppe Esposito. “Ma anche quando va sotto questa squadra prova sempre a giocare il suo calcio. Nella prima parte abbiamo commesso degli errori, poi con Syku abbiamo accorciato le distanze prima dell’intervallo e successivamente abbiamo fatto un gran secondo tempo siglano il 2-2 ancora con Tom e poi il definitivo 3-2 con Sevieri”. Una vittoria da titolare per Esposito. “Era assente Santoni e speravo di poter essere impiegato, per fortuna siamo anche riusciti a vincere e dunque è stata una domenica perfetta. Giocare al fianco di Syku è una grande fortuna, è uno dei migliori difensori dell’intera serie D”. Le ultime tre vittorie esterne sono cariche di significato. “E’ chiaro che come qualità complessiva questo gruppo è sui livelli delle migliori squadre del girone, purtroppo la nostra classifica è condizionata dai punti persi nella parte iniziale del campionato che ci hanno lasciato tanti rimpianti. Però ora vogliamo fortemente regalare a questa società, che è stata sempre presente e solida anche nei momenti più complicati, almeno la soddisfazione dei play off”.