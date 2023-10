Cynthialbalonga, le parole di Di Cairano: “Dobbiamo capire gli errori fatti con l’Ostiamare”

La Cynthialbalonga ha conosciuto la prima sconfitta stagionale. Dopo quattro (ottime) partite di campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia, i ragazzi di mister Marco Mariotti hanno ceduto 2-1 al “Bruno Abbatini” di Genzano contro l’Ostiamare. “Sapevamo che si trattava di una gara importante, c’era voglia di affrontare un avversario come quello capitolino – spiega il centrocampista classe 2000 Davide Di Cairano – Di fronte, inoltre, c’erano alcuni ex come Cardella e Pompei con cui ho giocato, poi per la prima volta in stagione siamo andati in svantaggio e quello ci ha un po’ destabilizzato. La rete dello 0-2, arrivata alla mezzora, è arrivata su un corner che in realtà era una rimessa laterale, ma evidentemente non eravamo bene sul pezzo e ci siamo fatti sorprendere. Nel secondo tempo abbiamo provato a fare qualcosa in più accorciando le distanze con Sartor, ma nel complesso è stata una prestazione sotto tono. La gara è stata un po’ nervosa, loro hanno giocatori abituati a fare un certo tipo di campionato e di partite e noi dobbiamo crescere da quel punto di vista”. La Cynthialbalonga è rimasta comunque in vetta al girone G di serie D, affiancata proprio dall’Ostiamare: “Questo è un raggruppamento molto tosto e allo stesso modo bello. Non guardavamo la classifica prima di questa giornata e non la vediamo ora: adesso non ha significato. Dobbiamo imparare dagli errori commessi con l’Ostiamare e ripartire. Il nostro gruppo ha la capacità e la forza di mettersi la sconfitta alle spalle”. Di Cairano ha ricevuto l’onore (e l’onere) di portare la fascia di capitano in questa prima parte d’annata: “I veri capitani sono Cappai e Falasca, se non giocano loro la fascia è stata affidata a me per “anzianità” di militanza nel club, visto che sono tornato quest’anno dopo aver fatto due stagioni all’Albalonga e due alla Cynthialbalonga prima dell’esperienza a Viterbo. Ho visto un ambiente più vicino alla squadra, anche grazie al buon inizio di stagione che abbiamo fatto. Avere un seguito è importante per la squadra”. La chiusura di Di Cairano è sul prossimo impegno: “Giocheremo sul campo della Romana, l’ex Lupa Frascati. Un gruppo partito per fare bene e guidato inizialmente da mister Chiappara che tra l’altro mi aveva allenato, ma che è stato da poco esonerato. Al suo posto è arrivato un altro tecnico che conosco e che è molto preparato come D’Antoni che era alla Cynthialbalonga nella passata stagione. Ci mancherà mister Mariotti che è stato espulso e verrà squalificato, ma non sarà un grande problema perché lui prepara le partite alla grande e in panchina c’è comunque il suo vice Passerini che è molto bravo. Poi in campo sta a noi dare il massimo”.

[ufficio stampa Cynthialbalonga]