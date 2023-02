Cynthialbalonga, le parole di De Angelis Durante “Il pareggio col Chieti non ci accontenta”

Solo un pareggio per la Cynthialbalonga nel tirato match interno di ieri col Chieti. I ragazzi di mister David D’Antoni hanno tentato di scardinare il muro difensivo degli abruzzesi, ma alla fine lo 0-0 ha retto e per i castellani è rimasto qualche rimpianto: “Il pareggio non ci accontenta – dice l’esterno classe 2001 Roberto De Angelis Durante – C’è rammarico perché volevamo i tre punti per rosicchiare punti sulle nostre concorrenti, ma forse non siamo stati bravissimi a sfruttare al meglio la superiorità numerica maturata a fine primo tempo: non abbiamo utilizzato al meglio le corsie esterne, poi nel secondo tempo ci si è messa anche una particolare decisione dell’arbitro che ha ammonito due volte Pietrantonio (ex della gara, ndr) praticamente per due falli commessi a distanza di qualche secondo in una singola azione e ha rimesso le squadre in parità numerica”. La Cynthialbalonga, comunque, ha sfoderato un’altra discreta prestazione che conferma il buono stato di forma della squadra castellana: “Dopo la Vastese abbiamo fatto diverse gare di spessore e quando abbiamo pareggiato col Fano, con l’Avezzano e anche ieri col Chieti probabilmente avremmo meritato qualcosa in più. Comunque dobbiamo continuare così: l’obiettivo dev’essere quello di raggiungere i play off e di farlo nella miglior posizione possibile”. Il giovane esterno romano, che l’anno scorso sfiorò la vittoria del campionato di serie D con la Clodiense (girone C), parla dei motivi che lo hanno riportato nel Lazio: “Volevo riavvicinarmi a casa e appena è arrivata la chiamata della Cynthialbalonga non ci ho pensato un attimo. Inoltre conoscevo bene l’ex staff del Monterosi che avevo incrociato quando stavo nella Primavera della Lazio e mister D’Antoni sulla panchina del Frosinone. L’impatto con il tecnico è stato ottimo, è un allenatore meticoloso e bravo a preparare la partita grazie anche a delle analisi video molto precise. Io sono al terzo anno di D e sto giocando con continuità, sono molto contento dal punto di vista personale”. Nel prossimo turno c’è la trasferta di Notaresco: “Ricordo all’andata una squadra molto fisica che lottava su ogni pallone. Non sarà una partita facile, daranno l’anima perché hanno bisogno di punti per salvarsi e nel mercato invernale hanno preso pure qualche rinforzo importante, ma noi vogliamo fare un’altra bella partita”.

[ufficio stampa Cynthialbalonga]