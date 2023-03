Cynthialbalonga, le parole di D'Antoni sul Roma City "Società che ha investito tanto"

Turno di stop per la serie D prima della volata finale. La Cynthialbalonga, che sta seguendo le gesta di Alessio Maccari con la rappresentativa della Lnd presente al torneo di Viareggio, sta lavorando con il resto del gruppo a completa disposizione di mister David D’Antoni: “Non stiamo facendo nulla di particolare dal punto di vista atletico, ma continuiamo il lavoro normale anche se non c’è stata partita ieri. La squadra sta bene dal punto di vista fisico, ma spesso è l’aspetto mentale che trascina anche quello atletico”. La squadra castellana anticiperà a sabato la sfida esterna con la Roma City, considerando che poi ci sarà il turno pre-pasquale giovedì 6 aprile in cui la Cynthialbalonga ospiterà la Vastese. “Ci attende una partita molto difficile come tutte quelle dei finali di stagione, sia sotto l’aspetto tecnico che dal punto di vista nervoso e motivazionale. La Roma City è una delle società che ha investito di più nel nostro girone e ha una rosa piena di ottimi giocatori. Giocheremo su un terreno di gioco in erba naturale che mi dicono perfetto e questo è sicuramente un aspetto positivo per una squadra come la nostra che prova sempre a proporre un certo tipo di calcio”. La situazione di classifica vede gli azzurri a soli tre punti dal Trastevere terzo e avanti di cinque lunghezze rispetto al Porto d’Ascoli sesto (e sconfitto nell’ultimo turno). “Non possiamo fare troppi calcoli, la situazione è aperta e può cambiare di giornata in giornata. Ovviamente i cinque punti di vantaggio rappresentano un dato positivo, ma c’è ancora da pedalare”. La Cynthialbalonga è cresciuta in maniera evidente nel corso della stagione: “Da più di qualche mese la squadra sta facendo un percorso buono: è normale che qualche volta non si riesca a portare a casa il risultato, ma nel complesso siamo soddisfatti di quanto visto”. Del futuro è ancora presto per parlarne: “Adesso è il momento di essere concentrati su questo finale di stagione per finire al meglio il campionato, poi ci sarà tempo di ragionare con la società sul da farsi”.

[ufficio stampa Cynthialbalonga]