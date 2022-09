Cynthialbalonga, le parole di D'Antoni "Non ci stiamo esprimendo come possiamo"

La sconfitta con il Senigallia ha lasciato l'amaro in bocca in casa Cynthialbalonga, col tecnico D'Antoni in testa. “Rivedendo la partita, rimane la sensazione che potessimo meritare qualcosa di più a livello di risultato. Ma nessuno qui è soddisfatto di ciò che siamo riusciti a esprimere in queste prime due gare ufficiali. La società ha messo in piedi una rosa e uno staff con qualità importanti e si deve cercare di fare meglio. Fortunatamente siamo ancora a settembre e possiamo dire ancora la nostra in questo campionato, ma bisogna fare qualcosa di diverso in primis sotto l’aspetto della gestione delle partite. In questo momento paghiamo i particolari, quindi dobbiamo stare più attenti e concentrati e far valere la qualità dei nostri calciatori”. Per D'Antoni la condizione fisica è a posto. “In questo periodo è difficile trovare squadre già al top, comunque la mezz’ora finale del match di domenica ha visto il nostro gruppo finire in crescendo. Rimango convinto del valore di questa rosa perché sono stati scelti giocatori che conoscono bene questa categoria e anche quelle superiori. Ora c’è da diventare una squadra, bisogna farlo nel minor tempo possibile”. Il calendario mette di fronte alla Cynthialbalonga un secondo esame durissimo, ovvero la visita alla Sambenedettese: “Sicuramente è la squadra accreditata alla vittoria del girone visto il blasone e il mercato fatto. Una compagine che ha mantenuto l’ossatura della rosa con cui hanno vinto i play off, sostenuta da una piazza che merita categorie superiori. Ma noi dobbiamo cercare di essere meno preoccupati e di esprimere le nostre qualità: sono loro che devono avere la pressione maggiore. Siamo convinto di avere tutte le qualità per fare una grande partita, ma c’è da fare qualcosa di diverso rispetto ai primi due match”. Chiusura con un commento sul suo primo periodo nella Cynthialbalonga “Ho trovato una società che conta su tante persone, c’è grande entusiasmo da parte del presidente e di tutti i dirigenti. La partenza rallentata mi spiace soprattutto per loro, perché so che aspettative hanno nei nostri confronti”.