Cynthialbalonga, le parole di Cappai “Vittoria importante e meritata col San Marzano”

La Cynthialbalonga ha iniziato la stagione col piglio giusto. La formazione di mister Marco Mariotti, dopo aver superato il turno di Coppa Italia eliminando il Cassino e aver pareggiato 2-2 sul difficile campo della Nocerina, si è imposta per 2-0 nel match interno di ieri col San Marzano, altra squadra campana molto accreditata per la vittoria finale. “Una vittoria importante e ampiamente meritata – dice l’attaccante classe 1989 Roberto Cappai che ha chiuso la sfida grazie ad un calcio di rigore realizzato nel finale – Abbiamo preparato molto bene la gara e poi abbiamo raccolto i frutti del lavoro settimanale piegando un avversario di valore che, ne sono convinto, si giocherà il campionato fino alla fine. È stata una gara aperta e anche il nostro portiere Fusco ha fatto qualche intervento importante, ma abbiamo limitato i momenti di sofferenza”. Una vittoria “targata Sardegna” per la Cynthialbalonga visto che anche l’autore del gol del vantaggio, ovvero Luca Manca, è isolano come Cappai: “Sono contento che la società abbia puntato su alcuni ragazzi sardi come me, Manca, Pisanu o lo stesso Fusco: anche sull’isola ci sono giocatori di valore che magari non hanno la giusta visibilità”. In questo inizio di stagione Cappai è subentrato sempre dalla panchina: “Sto vivendo questa situazione in modo maturo: in una squadra con ambizioni di alta classifica è normale che ci sia concorrenza e bisogna mettersi a disposizione del gruppo e del mister che ha scelte complicate da fare. Al momento il mio ruolo è questo, ma ci sono tantissime partite e cercherò di guadagnarmi sempre più spazio. Il gol su rigore? Per un attaccante è sempre importante perché permette di mantenere alto il morale. Un allenatore diceva che è come fare venti allenamenti ed è la verità”. Nel prossimo turno la Cynthialbalonga se la vedrà con l’Anzio, ancora tra le mura amiche: “Hanno conquistato quattro punti come noi. So che sono una neopromossa, ma hanno giocatori importanti per la categoria e poi vincere l’Eccellenza ti dà sempre grande slancio. Noi speriamo di dare continuità ai nostri risultati. La serie D è un campionato molto particolare e sempre equilibrato, come dimostra anche la classifica attuale dove c’è una sola squadra (l’Ostiamare, ndr) a punteggio pieno. Ci vorrà un po’ di tempo per capire i reali valori delle varie compagini”.

[ufficio stampa Cynthialbalonga]