Cynthialbalonga, le parole di Caon “A Tolentino abbiamo dimostrato fame di vittoria”

La Cynthialbalonga è tornata al successo e lo ha fatto imponendosi 3-1 sul campo dei marchigiani del Tolentino. La formazione di mister David D’Antoni ha giocato una buona partita ed è salita a 14 punti che valgono il settimo posto, a -5 dalla capolista Trastevere. Tra i protagonisti del match c’è stato Gianmarco Caon, attaccante classe 2001 che è subentrato all’altra giovane punta Secli a metà del primo tempo: “Federico ha preso una botta nella prima fase di partita e non ce l’ha fatta a continuare. A inizio ripresa sono riuscito a sbloccare il risultato raccogliendo una corta respinta del portiere avversario su una conclusione di Ferri Marini. E’ stato il mio primo gol stagionale e la dedica è soprattutto per la squadra che mi ha fatto sentire subito parte integrante di questo gruppo e per il mister che mi ha cercato e dato sempre fiducia”. Caon passa all’analisi della sfida: “Nel primo tempo c’è stato abbastanza equilibrio: noi abbiamo avuto qualche occasione nella prima parte, poi abbiamo un po’ sofferto quando loro hanno alzato la pressione. A inizio secondo tempo abbiamo comunque trovato il vantaggio, poi è arrivato il pari avversario, ma siamo stati bravi a non scomporci vincendo la gara grazie ai sigilli di Sivilla e Borrelli. E’ stata una vittoria meritata, si vedeva che avevamo fame di tre punti”. Nel prossimo turno c’è il big match interno col Trastevere: “E’ un derby e affrontiamo la prima della classe. Per me si tratta di una partita fondamentale che può essere un primo spartiacque della stagione. Noi scenderemo in campo con un solo risultato in testa, come sarà sempre da qui alla fine della stagione. Il Trastevere è una squadra che spesso arriva nelle zone alte del campionato, sarà una sfida dura, ma ce la giocheremo”. La chiusura di Caon riguarda il suo approdo alla Cynthialbalonga: “L’anno scorso ero in serie C al Monterosi, ma tornare in serie D non è stato un passo indietro: voglio riconquistare il calcio professionistico sul campo. E’ un sogno di tutti e della società che ci incoraggia tutti i giorni. Davanti c’è una concorrenza notevole, ma è meglio che sia così. Nove reti in nove partite sono poche, ma finora siamo stati anche un po’ sfortunati. Sono convinto che presto uscirà tutto il nostro potenziale, anche perché ci sono pure un centrocampo e una difesa di grande valore”.

[comunicato stampa Cynthialbalonga]