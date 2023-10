Cynthialbalonga, le parole di Bigi: “Buon pari con la Romana, ora pensiamo alla Coppa Italia”

La Cynthialbalonga ricomincia dal pareggio sul campo della Romana. Dopo il k.o. interno con l’Ostiamare, gli azzurri hanno impattato a reti bianche (0-0) contro la formazione allenata dall’ex tecnico David D’Antoni. “Nel primo tempo meritavamo qualcosa di più – dice il difensore laterale classe 2005 Niccolò Bigi – Abbiamo colpito due legni con Cappai e Mancino e costruito altre occasioni per passare in vantaggio. Nella ripresa il match è stato più equilibrato, ma alla fine il pareggio può andare bene perché quello non è un campo semplice”. La Cynthialbalonga ha ceduto la vetta della classifica a Nocerina e Cavese: “La classifica non si guarda dopo sei partite, in questo momento dobbiamo solo pensare a far bene. Le avversarie? Tutti parlano della Nocerina, della Cavese, del San Marzano e dell’Ostiamare, credo siano le formazioni più accreditate per la vittoria finale. Noi possiamo fare un campionato importante, la squadra è forte e lo staff tecnico preparato”. L’impatto di Bigi col campionato di serie D è stato davvero notevole: “L’anno scorso ero al Savio e giocavo nell’Under 19 Elite, sinceramente non mi aspettavo questo inizio a livello personale: mi sono ambientato presto, ma so che devo continuare a lavorare tantissimo. Il livello è veramente alto, in serie D si gioca un calcio fisico e veloce. Anche in allenamento c’è tanto da imparare e per me questa è un’esperienza molto formativa”. In tal senso la mano di mister Marco Mariotti sui progressi del ragazzo è indiscutibile: “Il tecnico è stato importantissimo, mi sprona a livello mentale e mi fornisce tanti consigli utili. Inoltre mi trovo bene con tutti gli altri difensori che mi danno un grosso aiuto e lo fanno sempre in modo costruttivo”. Ora per la Cynthialbalonga c’è l’impegno di Coppa Italia a Monterotondo: “Non è un fastidio, ma è una competizione da onorare: vogliamo andare avanti”. Solo dopo la formazione castellana penserà al campionato: “Domenica c’è il Flaminia e ci teniamo a tornare a vincere, soprattutto in casa. Ma prima c’è la Coppa” conclude Bigi.

[ufficio stampa Cynthialbalonga]