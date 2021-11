Cynthialbalonga, le parole di Barbarossa "Pensiamo solo ad uscire da questo periodo"

Il morale è alto in casa Cynthialbalonga dopo la netta vittoria per 5-2 contro il Gladiator, e questa volta a parlare è l'autore è uno dei gol, l'esterno alto classe 2001 Alessandro Barbarossa."Il primo tempo è stato piuttosto complicato. Pur non essendo brillantissimi, abbiamo creato alcune occasioni e avremmo dovuto mettere uno scarto maggiore tra noi e gli avversari, invece siamo andati al riposo “solo” sul 2-1 con i sigilli di Angelilli e Nanni. Nella ripresa, infatti, è arrivato il secondo pareggio degli avversari, ma successivamente non abbiamo abbassato la concentrazione e grazie al gol di Roberti a metà secondo tempo abbiamo dato la svolta definitiva alla gara. Nel finale abbiamo dilagato con la mia rete e quella di Alessandro, portando a casa tre punti meritatissimi”.

Una curiosità statistica per il gol di Barbarossa. “E’ il mio secondo nel campionato di serie D e lo dedico alla squadra, nella speranza di poter raggiungere gli obiettivi che meritiamo. Il primo l’avevo segnato l’anno scorso, sempre il 20 novembre. Poi quest’anno avevo fatto gol anche all’Aprilia in Coppa, ma al di là delle scelte tecniche che mi riguardano e che rispetto, mi alleno sempre al massimo e cerco di farmi trovare pronto quando serve”. La classifica del Cynthia è buona, ma Barbarossa vola basso. “Adesso bisogna solo macinare punti. La nostra posizione non rispecchia i valori della squadra. Avere pressione può far bene e adesso pensiamo solo ad uscire da questo brutto periodo nel miglior modo possibile. I motivi che ci hanno condizionato in questo inizio stagione sono molteplici, ma ora è inutile parlarne".