Cynthialbalonga, le parole di Angelilli "Il pareggio con il Latte Dolce è meritato"

E' soddisfatto Manuel Angelilli, che con il suo terzo gol stagionale ha regalato il pareggio in extremis al Cynthialbalonga. Il centrocampista classe 1990 ha commentato così la sfida con il Latte Dolce Sassari. “Sapevamo che sarebbe stata una partita dura – dice l’autore del gol castellano – Abbiamo giocato su un campo difficile, reso pesante dalla pioggia scesa nelle ore precedente. I sardi hanno iniziato la sfida con grande aggressività, ma noi siamo riusciti a tenere bene il campo anche se in qualche ripartenza non siamo stati precisi nelle ultime scelte. Nel secondo tempo siamo partiti meglio, ma abbiamo subito una rete un po’ fortuita e da lì la partita si è complicata ulteriormente. Siamo stati bravi a continuare a giocare e abbiamo trovato il pareggio al termine di un’azione bellissima in cui ho sfruttato uno splendido appoggio di Roberti. Ci prendiamo questo punto e lo portiamo a casa, pensando che si tratta comunque del terzo risultato utile consecutivo e che sul “gong” abbiamo avuto anche l’occasione per vincerla. Il pareggio, alla fine, è stato comunque il risultato più giusto”. Chiusura con qualche considerazione sulla prossima avversaria, l'Afragolese. “Troveremo un’ottima squadra che al momento è quinta in classifica e che è allenata da un tecnico molto preparato, ma noi vogliamo allungare la nostra striscia positiva”.