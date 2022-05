Cynthialbalonga, la carica di Tiozzo “Si lotta per lasciare un buon ricordo”

Il rush finale sarà tremendo per la Cynthialbalonga, attesa a quattro partite ogni tre giorni dal 15 maggio. Lo sa bene Luca Tiozzo, che ha parlato di questo finale per l'ufficio stampa del club. “Sarà un vero e proprio tour de force dove le energie fisiche e mentali sono al lumicino per tutti, basti vedere anche come le squadre davanti abbiano rallentato rispetto ai ritmi forsennati di inizio campionato. Lavori particolari non ne faremo, in questo momento bisogna soprattutto evitare infortuni e presentarsi nelle migliori condizioni a queste quattro partite”. La partita persa contro l'Afragolese rischia di pregiudicare la lotta playoff della Cynthialbalonga. “Nell’ultimo turno abbiamo giocato una grande partita, nel secondo tempo gli avversari avranno superato la metà campo tre volte eppure non siamo riusciti a fare risultato. Però non abbiamo nessuna intenzione di mollare e saremo determinati fino all’ultimo: si lotta per lasciare un buon ricordo. I ragazzi si sono allenati con impegno, voglia e professionalità e lo stanno facendo tuttora, anche se le lunghe rincorse come le nostre possono togliere qualcosa di più a livello di dispendio fisico e mentale”.

La prossima sfida sarà contro i sardi dell'Atletico Uri. “Sicuramente i sardi avranno motivazioni importanti di classifica visto che sono in corsa per la salvezza e in più giocano davanti al loro pubblico, ma noi non vogliamo regalare nulla in nessuna partita, né nelle successive tre”. Del futuro Tiozzo non vuol sentire parlare: “Dico solo che c’è piena sintonia con la società, adesso abbiamo quattro gare ravvicinate e pensiamo solo a queste. Il futuro ha senso di esistere solo se viene portato a termine bene questo campionato. Credo molto nel finire forte questa stagione e sono convinto che lo vogliano anche i calciatori”.