Cynthialbalonga, l'elogio di Angelilli "Sappiamo che l'Aprilia è una signora squadra"

La sfida con l'Aprilia è dietro l'angolo per il Cynthialbalonga, reduce da una sconfitta contro il Carbonia che ancora non va giù al capitano dei castellani Manuel Angelilli. “A Carbonia la partita è andata male sotto il punto di vista del risultato. Abbiamo preso gol sull’unica situazione potenzialmente pericolosa: ultimamente non siamo fortunati con gli episodi, bisogna cercare di cambiare questa inerzia. E’ vero che non abbiamo fatto una partita eccezionale, ma abbiamo creato ad esempio tre occasioni nitide nel primo tempo: fossimo andati in vantaggio, il canovaccio tattico della sfida sarebbe totalmente cambiato”.

La sconfitta non deve però segnare la squadra, chiamata subito al riscatto. “La forza d’animo questo gruppo l’ha dimostrata dopo un avvio abbastanza disastroso. Prima del match di Carbonia, eravamo secondi nella classifica riferita alle gare disputate sotto la gestione di mister Tiozzo (38 punti in 19 partite, ndr). Capitano questi periodi e noi vogliamo subito mettere alle spalle quello che stiamo vivendo adesso. All’andata venivamo da una rocambolesca sconfitta interna con il Carbonia, ma avevamo una classifica ben peggiore e dunque la vigilia del match di Aprilia fu molto più delicata. Per domani sappiamo di affrontare una signora squadra, ben allenata e decisamente valida anche se ha perso un po’ di terreno rispetto all’inizio della stagione”.