Cynthialbalonga, il rammarico di Alessandro "Con l'Afragolese è stata la miglior gara stagionale"

La sfida decisiva in chiave playoff con l'Afragolese è stata amara per la Cynthialbalonga, che nonostante un buon match ha perso per 2-1 e vede la zona playoff allontanarsi. A parlarne è Danilo Alessandro, uno dei marcatori della sfida. “E’ stata una delle migliori prestazioni della stagione. La classica gara “stregata” in cui si può stare a tirare verso lo specchio della porta avversario anche per due ore senza vedere la palla entrare. Abbiamo giocato bene, facendo tutto ciò che avevamo preparato: forse una volta in vantaggio potevamo essere più bravi nel gestirlo e invece all’intervallo siamo arrivati sotto per 2-1, anche se il risultato era ingiusto. Poi nella ripresa abbiamo colpito un palo con Barbarossa e costruito altre opportunità contro una grande squadra, ma alla fine siamo usciti sconfitti”. Alessandro ha messo a segno il decimo gol stagionale. “Fa sempre piacere andare in doppia cifra, ma per me è fondamentale lottare per vincere il campionato: negli ultimi tre anni ci sono riuscito due volte e in un altro caso ho sfiorato il successo, prima di smettere voglio riuscire a trionfare altre due volte. Il futuro? Ora è presto, ci penseremo a fine stagione: adesso siamo tutti concentrati per terminare il campionato nel migliore dei modi”. I playoff sembrano un'impresa per la Cynthialbalonga, con cinque punti da recuperare in quattro partite rimaste. “Se riusciamo a ripetere la prestazione di oggi non si può che essere fiduciosi, poi ovviamente sappiamo che non dipende solo da noi”. Ora per i laziali c'è l'Atletico Uri. “Una squadra fisica e molto tosta da affrontare, soprattutto in casa. Ma ormai è inutile guardare all’avversario di turno, bisogna solo pensare a dare il massimo”.