Cynthialbalonga, il giudizio di Piangerelli sulle giovanili "Il lavoro è stato buono"

Con l'inizio di stagione ormai alle spalle il direttore sportivo del Cynthialbalonga Massimo Piangerelli fa il punto sulla situazione delle giovanili della squadra laziale.“L’avvio è stato sicuramente positivo e nel complesso siamo soddisfatto del lavoro degli allenatori e dei vari gruppi. Ma preferiamo continuare a volare bassi, pensando a lavorare sodo durante la settimana”. Il diesse delle giovanili entra nello specifico delle varie selezioni. “L’Under 19 nazionale ha aperto il suo campionato con una bella striscia di vittorie che è stata interrotta solamente nello scorso fine settimana quando il Trastevere ha avuto la meglio sui nostri ragazzi. Comunque rimaniamo al secondo posto in classifica dietro al Montespaccato e siamo contenti di aver visto qualche ragazzo già nel giro della prima squadra”. Piangerelli parla poi delle quattro categorie d’Elite del club azzurro. “L’Under 17 nelle prime partite ha raccolto meno di quello che meritava. Ha un valore di squadra importante e grazie anche al successo contro l’Urbetevere dell’ultimo turno si è messa in una posizione di classifica a ridosso delle prime. L’Under 16 forse ha avuto un pizzico di difficoltà in più a livello di risultati, ma l’impegno e le buone prestazioni non sono mancate. Nell’ultimo turno c’è stato il 3-3 col Montespaccato e ora speriamo che il campo possa evidenziare i reali valori di questo gruppo”.