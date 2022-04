Cynthialbalonga, il DS Tomei "La squadra ha saputo rialzarsi e dimostrare il suo valore"

La sfida con il Latte Dolce Sassari vinta per 3-0 dalla Cynthialbalonga ha mantenuto nelle zone alte di classifica la squadra laziale. Il DS del Cynthialbalonga Tomei è contento per la vittoria che ha fermato la striscia di quattro partite senza vittorie. “Quella col Latte Dolce non è stata una partita così semplice come potrebbe sembrare dal risultato. All’alba della gara, ad esempio, ci è voluto un grande doppio intervento di Santilli per evitare il vantaggio sardo. Subito dopo è arrivato l’episodio della prima espulsione, solare, a un giocatore avversario che ha fermato Alessandro lanciato a rete verso la porta. Poi il gol di Bolò ci ha mandato in vantaggio e nella ripresa, dopo un secondo cartellino rosso a un giocatore del Latte Dolce, abbiamo raddoppiato con un bel calcio di punizione dal limite e poi triplicato con una delle più belle reti della stagione grazie al neo entrato Romito. Va detto che, anche ieri, avevamo diverse assenze pesanti e Syku e Gagliardini (al rientro dopo diverso tempo, ndr) erano in panchina solo “per onore di firma”, quindi i ragazzi hanno fatto bene nel complesso e hanno dimostrato di voler cambiare la tendenza negativa degli ultimi risultati”. Con la partita contro l'Afragolese in dubbio a causa del Covid, il DS prova a fare il punto di una stagione complicata. “Eravamo partiti con delle attese più importanti, lo sanno tutti. Ma la squadra ha saputo rialzarsi e dimostrare il proprio valore: centrare un piazzamento play off è comunque un obiettivo di valore”.