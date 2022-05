Cynthialbalonga forza sei sul Giugliano

Chiude la stagione nel migliore dei modi la Cynthialbalonga, che contro i campioni del girone G del Giugliano si prende un pesantissimo 6-2 casalingo e saluta i suoi tifosi nel miglior modo possibile. Non c'è mai stata partita sin dai primi minuti, con i padroni di casa già sul 4-0 alla mezz'ora e che a metà del secondo tempo erano avanti con un pesantissimo 6-0. Non una macchia comunque sulla stagione dei campani, già promossi in Serie C e che hanno pagato le poche motivazioni nella sfida del Castellani.

Cynthialbalonga vs Giugliano Calcio 1928: 6-2

Marcatori: 6’pt Barbarossa (C); 7’pt De Muttis (C); 10’pt Alessandro (C); 25’pt Gagliardini (C); 43’pt Nanni (C); 22’st Alessandro (C); 36’st Gladestony (G); 47’st Scaringella (G).