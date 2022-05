Cynthialbalonga forza 7, abbattuto il Lanusei

Va a valanga la Cynthialbalonga, che accorcia le distanze sull'ultimo posto playoff occupato dall'Afragolese travolgendo il Lanusei, che con questa sconfitta vede il margine sulla zona retrocessione diretta ridursi ad un solo punto. Una sfida senza storia quella di ieri, con i laziali avanti 3-0 a fine primo tempo e che dopo i due gol subiti ad inizio ripresa hanno reagito con rabbia infilando i quattro gol che hanno chiuso definitivamente la sfida a loro favore.

Cynthialbalonga - Lanusei 7-2 (Angelilli (C) 8'; Alessandro (C) 25', 90' e 93', Barbarossa (C) 36 e 66'', Petruccelli (L) 51', D'Alessandris (L) al 56', Nanni (C) all'84')

Cynthialbalonga: Santilli, Franco, Pompei, Santoni, Sevieri, Gagliardini, Angelilli, Di Cairano, Barbarossa, Alessandro, Nanni. In panchina: Tocci, Syku, Romito, Esposito, Luciani, Ferlicca, Bolo, Scognamiglio, De Mutiis. Allenatore: Tiozzo.

Lanusei: Benvenuti, Macrì, Pischedda, Di Lollo, Carubini, Tozzo, D’Alessandris, Petruccelli, Fernandez, Gaetani, Sakho. In panchina: Sottoriva, Marci, Lazzazzera, Masia, Ciotoli, Arras. Allenatore: Biagioni (squalificato, in panchina Giacalone).