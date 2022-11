Cynthialbalonga, cambio di stadio per la partita con il Trastevere

La SSD CYNTHIALBALONGA comunica che la prossima gara di campionato Serie D, Cynthialbalonga – Trastevere, si giocherà domenica 6 novembre ore 14.30 presso il campo sportivo “PIO XII” di Albano Laziale.

Per l’occasione, le autorità competenti hanno stabilito un ingresso al pubblico limitato per conplessivi 198 unità.

Pertanto, la società riserverà 50 ingressi al pubblico destinato al settore ospiti e 148 ingressi al pubblico locale. Il costo del biglietto, unico per tutti senza distinzione d’età, è fissato a 10 euro. Alla luce di questa limitazione non saranno consentiti accrediti.

I biglietti saranno disponibili direttamente ai cancelli d’ingresso.

Saranno riservati accrediti stampa previo richiesta documentata come da regolamento federale, ricevuta in segreteria entro le ore 11.00 di domenica 6 novembre.

[comunicato stampa Cynthialbalonga]