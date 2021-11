Il Cynthialbalonga batte l'Aprilia in trasferta

L'Aprilia va avanti nel primo tempo ma non basta a contenere l'impeto del Cynthialbalonga, che in rimonta trova una vittoria cruciale per il proseguio del campionato, la seconda in tutta la stagione di Serie D. Si era tutto messo bene per l'Aprilia, che dopo solo otto minuti trova il vantaggio con Njambé, bravo a involarsi verso la porta e dopo aver saltato Tocci depositare la palla facilmente in rete. La risposta degli ospiti arriva nel primo tempo ed è tutta sulle spalle di Nanni. L'attaccante del Cynthialbalonga salta tre avversari e sigla il gol del pareggio, per poi freddare i padroni di casa al rientro dagli spogliatoi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Una doppietta che fa uscire il Cynthialbalonga dalle sabbie mobili della bassissima classifica, con la squadra ora quartultima a sette punti conquistati.

APRILIA Salvati, De Crescenzo, Rosania, Succi, Pollace, Falasca (40’st Palmieri), Bernardini (11’st Bianchi), Cruz, Njambe, Santarelli (11’st Ceka), Corelli.

A disp. Zappalà, Pezone, Battisti, Mattarelli, Piromalli, Mannucci.

All. Galluzzo

CYNTHIALBALONGA: Tocci, Franco (36’st Ferlicca), Pompei, Santoni, Di Cairano, Allegra, Angelilli (30’st Barbarossa), Luciani, Roberti, Alessandro (34’st Sevieri), Nanni (36’st Di Emma).

A disp. Santilli, Esposito, Colacicchi, Manzo, Franzellitti.

All. Tiozzo

MARCATORI: Njambe 8’pt (A), Nanni 34’pt, Nanni 1’st

ARBITRO Castellone di Napoli

ASSISTENTI Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto, Vitaggio di Trapani

NOTE - Al 22’st Cruz (A) fallisce un rigore colpendo il palo Ammoniti Pollace, Allegra, Pompei, Succi, Franco, Santoni, Rosania Rec 1’pt, 5’st.