Stadio Olimpico: la Curva Sud diventa la curva Maestrelli

Domenica 2 ottobre, prima del fischio d'inizio (ore 12:30) di Lazio-Spezia la Curva Sud dello stadio Olimpico, casa del caldo del tifo più caldo della Roma, verrà intitolata ufficialmente a Tommaso Maestrelli l'allenatore dello storico primo scudetto biancoceleste del 1974.

La Curva Maestrelli

Claudio Lotito si occuperà del taglio del nastro e la Curva Sud sarà battezzata la Curva Maestrelli come già appare sul biglietto per quel settore della partita di domani. Nella Curva ci sarà pure la sua immagine storica, cara a tutte le generazioni del popolo laziale. Dopo la cerimonia sarà donata al figlio, Massimo Maestrelli riceverà una targa in ricordo del padre.

Festa Lazio

Questo evento rientra nel gruppo dell'iniziative dedicate allo storico allenatore della Lazio che avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 7 ottobre. Infatti venerdì prossimo sarà organizzata una giornata commemorativa nella Sala Protomoteca del Campidoglio. Feste laziali che seguono all'intitolazione dell'area verde di Piazza della Libertà a Bigiarelli, fondatore della Lazio.

Le parole dell'assessore Alessandro Onorato

A commentare le celebrazioni per Tommaso Maestrelli c'è Alessandro Onorato assessore capitolino allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda. Queste le sue parole: "Abbiamo organizzato una giornata commemorativa venerdì prossimo nella Sala Protomoteca del Campidoglio. Interverranno i campioni che vinsero quel memorabile scudetto e i figli di chi non c'è più, tanti personaggi del mondo Lazio e tifosi d'eccezione. Sarà una festa del tifo e della sana passione calcistica, per ricordare un uomo di sport che ha scritto una pagina indelebile della storia biancazzurra".

Durante la giornata in Campidoglio si parlerà pure dei due parchi che saranno intitolai a Pino Wilson e Lenzini, rispettivamente capitano e presidente della Lazio dello scudetto 1974.