La Curva Nord con Immobile: ecco la risposta dell'attaccante sui social

Nella vittoria della Lazio contro l’Atalanta la scena in campo se le presa Taty Castellanos autore del suo primo gol in maglia biancoceleste e dell’assist per il gol di Vecino, mentre sugli spalti protagonista è stato Ciro Immobile.

Castellanos che impatto

L’impatto di Castellanos col mondo Lazio era stato positivo già nelle prime uscite, seppur con minutaggio limitato. Contro la Dea l’argentino ha sfruttato alla grande l’occasione disputando una partita totale con tanti appoggi e movimenti da grande attaccante a cui si sono aggiunti, e non sono un dettaglio, un gol e un assist. Ottima prova del centravanti per la felicità di Lotito.

Striscioni per Immobile

L’attaccante della Lazio non convocato causa fastidio muscolare, che lo aveva tenuto in panchina contro il Milan e che lo ha costretto alla pari di Provedel e Zaccagni a rifiutare la convocazione di Spalletti, è stato sostenuto dalla Curva Nord e non solo. “Fianco a fianco fino alla vittoria. Forza capitano la Nord è con te” e “Ciro Immobile: campione e orgoglio della prima squadra della Capitale” sono stati gli striscioni esposti all’Olimpico in occasione della partita, messaggi arrivati all’attaccante che sui social ha ringraziato pubblicamente l’affetto della tifoseria laziale dopo le tante critiche anche di diversi tifosi verso il miglior bomber della storia del club. Emoticon, "fianco a fianchi" e cuori biancocelesti così il capitano ringrazia il suo popolo.

Quando torna Immobile?

Ritrovata la fiducia con la propria gente, adesso Immobile dovrà ritrovare il feeling col campo e con il gol. In questo avvio di stagione, l’attaccante ha messo a segno soltanto due gol all’esordio contro il Lecce e su rigore contro il Monza mentre ha fallito clamorose occasioni come contro l’Atletico Madrid in Champions League. A Formello si spera di risolvere il problema muscolare che lo ha fermato ai box durante la sosta per avere l’attaccante pronto già per il ritorno in campo contro il Sassuolo ma soprattutto per la sfida delicata in Champions contro il Feyenoord.