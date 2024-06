La Curva Nord contro Tudor: "Uomo di m..."

È bufera a Formello. Dopo il summit tutt’altro che distensivo fra la dirigenza e Igor Tudor, con nette divergenze sul mercato, la Curva Nord ha attacco il croato con uno striscione che non lascia presagire nulla di buono. Insulti pesanti che rischiano di rompere definitivamente il rapporto del tecnico con tutto l’ambiente.

La Nord contro Tudor

Gli Ultras della Curva Nord della Lazio tornano a farsi sentire. I supporters biancocelesti nella serata di ieri, martedì 4 giugno, hanno esposto uno striscione fuori dal proprio settore allo Stadio Olimpico. “Come allenatore, da valutare. Come uomo... Tudor uomo di m..”. Un messaggio esplicito e diretto del tifo più caldo della Lazio che attacca il croato non convinto della permanenza della Lazio, causa diatriba con Lotito ma che non lascia la panchina per non rinunciare all’ingaggio.

La situazione

Lotito non intende esonerare Tudor. Il croato, arrivato nella scorsa stagione sostituendo Sarri a marzo, non è per nulla convinto delle mosse della dirigenza in chiave mercato a partire da Tchaouna (manca solo l’ufficialità) e della permanenza di Guendouzi e Isaksen e soprattutto al mancato rinnovo di Kamada. L’ex Marsiglia, è sotto contratto fino al 2025 con i biancocelesti e al momento non ha offerte da altri club e per questo è restio nel lasciare Formello nonostante i problemi con Lotito.

Chi al posto di Tudor

Al momento la Lazio sta sondando il terreno di vari allenatori ma senza affondare il colpo in attesa di capire come evolverà una situazione molto complessa. Sfumato Palladino, resta in pista Italiano che però è molto vicino al Bologna. Difficile ipotizzare un clamoroso ritorno di Sarri (che ha rifiutato una ricca offerta dalla Grecia), sullo sfondo la suggestione dell’arrivo di Allegri o Baroni dopo la salvezza miracolosa con l’Hellas Verona. Osservato anche un altro ex, Pioli. Non in lista Klose.