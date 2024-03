"Braccio alto, non teso": la Curva Nord difende i laziali a Monaco e annuncia lo sciopero del tifo

La Curva Nord prende posizione. Lo fa difendendo i tifosi laziali in trasferta a Monaco di Baviera per la partita di Champions League (persa 3-0, ndr) e scagliandosi contro la società. Uno scontro con Lotito che porterà allo sciopero del tifo per la squadra di Sarri che questa sera all’Olimpico sfiderà l’Udinese.

Laziali in Germania

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di tifosi della Lazio che a Monaco di Baviera cantavano e inneggiavano al Duce con tanto di saluto romano allegato. Uno di loro è stato arrestato dalla polizia tedesca e poi rilasciato su cauzione. Comportamenti che hanno portato all’indignazione anche della politica con Alessandro Onorato, assessore allo sport di Roma che ha commentato così la vicenda: “Fango sulla squadra, su tutta la tifoseria e sulla città”.

La Curva Nord difende i laziali

La Curva Nord non ci sta e difende i tifosi della Lazio. In un lungo comunicato il cuore della tifoseria biancoceleste sulla vicenda dei saluti romani nega l’accaduto. “Alcuni ragazzi sono stati tratti in arresto senza alcuna motivazione, o meglio arrestati perché forse in un fotogramma, in uno scatto avevano il braccio alto non teso, alto”. Questa è la versione della Curva Nord che poi parla di comportamento indegno da parte dell’organizzazione del Bayern Monaco. “Donne schiacciate ai tornelli e gente cacciata di peso dallo stadio senza motivazione ma solo perché lo steward aveva deciso che non si doveva entrare e molti ragazzi lasciati fuori dallo stadio”.

Colpa della Lazio e lo sciopero del tifo

“La SS Lazio spa è colpevole”. Secondo la Curva Nord quello che di negativo è successo a Monaco è riconducibile alla società di Lotito che non ha difeso i suoi tifosi affidandosi ad un responsabile che “ha fatto spallucce e che non ha fatto nulla affiché la situazione si normalizzasse”.

“Faremo sentire il nostro dissenso a questa dirigenza che vede il tifoso come un numero da inserire nelle loro statistiche di presenze allo stadio… Il vero bene da custodire sono i tifosi…La Lazio siamo noi, la Lazio è fatta di gente che vive la sua passione in maniera totale, è fatta di gente che se ne frega dei chilometri da percorrere pur di star vicino alla sua squadra, la Lazio non ha bisogno di colletti bianchi che vanno in trasferta per farsi una vacanza a scrocco.– si legge nel comunicato “Ai Laziali ci pensano i Laziali” della Curva Nord.

La tifoseria laziale infine annuncia la protesta. Infatti per tutto il primo tempo di Lazio-Udinese, il tifo biancoceleste resterà in silenzio per dare un segnale alla società. L’invito è rivolto a tutti gli altri settore dell’Olimpico. Allo stadio oggi sono attesi circa 35mila tifosi.