35 anni di amicizia: curva Nord e curva dell'Inter rinnovano il gemellaggio

Tramite un post sui social la Curva Nord, cuore pulsante del tifo della Lazio ha annunciato di aver rinnovato il proprio gemellaggio con la Curva Nord dell'Inter.

Le due curve celebrano così i 35 anni di amicizia. Un legame, come si legge nel comunicato, che va oltre le sconfitte sul campo anche quando le due squadre si contendevano un trofeo come la Coppa Uefa o una Supercoppa Italiana ma anche una qualificazione in Champions all'ultima giornata. Memorabile anche il supporto del tifo laziale all'Inter di Mourinho che nel 2010 lottava contro la Roma per lo scudetto e il celebre striscione "Oh nooo". Le due tifoserie parlano di sostegno reciproco e di unione anche in momenti di drammatiche perdite vedi il ricordo degli ultras laziali di Boiocchi il capo ultras nerazzurro ucciso.

L'unione dunque fra biancocelesti e nerazzurri è più forte che mai di generazione in generazione. Questo il comunicato: "Aquila e Biscione uniti di generazione in generazione. Una fratellanza capace di superare ogni rivalità sportiva anche quando in palio c'era una finale di Coppa Uefa, Coppa Italia, Supercoppa o la qualificazione Champions all'ultima di campionato. Interisti e laziali fratelli da quasi 35 anni e capaci di affrontare insieme il dolore di drammatiche perdite sempre pronti a sostenersi gli uni con gli altri nel momento del bisogno. Nessuno osi mettere in discussione un legame indissolubile che difenderemo sempre da chi non ne riesce a comprendere valore e importanza. La nostra è un'amicizia condivisa di generazione in generazione più grande di qualsiasi capriccio e di chi pensa che non sia più tempo di gemellaggi, un'amicizia rinvigorita anche oggi da chi si è assunto le responsabilità di proseguire nella guida delle proprie reciproche curve ereditando oneri e onori di chi li ha preceduti. Alla vigilia del 35esimo anno della costituzione del gemellaggio tra Curva Nord Inter e Curva Nord Lazio, gli Ultras Lazio e la Curva Nord Milano 1969 rinnovano la proprio unione nel nome di chi non è più con noi e con la certezza di un futuro sempr elegati pieno di soddisfazioni ultras e sportive per entrambe le tifoserie".