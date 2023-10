La Curva Nord contro il soldato israeliano tifoso della Lazio

Una bellissima Lazio ha battuto per due a zero, risultato che sta stretto ai biancocelesti, il Sassuolo. Nessun problema e discussione sulla vittoria laziale, al contrario di quello che è successo fuori dal terreno da gioco. Lì infatti la Curva Nord con uno suo striscione che unisce calcio e politica divide gli animi e attacca Mayer Soliani.

Mayer Soliani tifoso laziale

Mayer Soliani è un tifoso laziale nonché sergente delle truppe di Israele impegnato nel conflitto per difendere il suo Paese. Il soldato pochi giorni fa ha dichiarato pubblicamente la sua passione per il calcio e per la Lazio visto anche il suo legame speciale con la Capitale. Le parole di Soliani hanno fatto breccia nel cuore di Lotito, Immobile e Luis Alberto che tramite dichiarazioni e messaggi social hanno espresso la vicinanza al soldato israeliano.

L’attacco della Curva Nord

Se presidente e calciatori si sono esposti a sostegno di Soliani aspettandolo per una partita, non è così per la Curva Nord. La parte caldo del tifo laziale ha esposto uno striscione contro il soldato e contro Israele schierandosi. Questo il messaggio firmato dagli Ultras biancocelesti: “Un riservista che uccide donne e bambini non potrà mai rappresentare la mia Lazio”.

Le reazioni

Lo striscione ha diviso la stessa tifoseria laziale. “Voi (la Curva Nord, ndr) non rappresentate il popolo laziale”, “Sport e politica sono due cose diverse”, “Per me è solo Lotito che non potrà rappresentare la nostra Lazio”, “Pensate alle coreografie che sono tra le più belle del mondo e non alla politica” sono alcuni dei messaggi di chi si schiera contro lo striscione della Curva ma non mancano invece i messaggi di senso opposto: “Bravi. Palestina libera”, “Israele non esiste”, “Assolutamente d’accordo”, “Onore a voi”. Ancora una volta la Curva Nord fa parlare di sé, e non solo per le coreografie.