Lazio-Torino: cori razzisti dalla Curva Nord. La denuncia social di Karamoh

Animi ancora agitati dopo Lazio-Torino. Non solo per le lamentale di Sarri e dell'ambiente biancoceleste per l'arbitraggio ma soprattutto perchè la Curva Nord ancora una volta è stata protagonista con cori razzisti e offensivi verso alcuni giocatori di colore del Torino. A denunciare l'accaduto è Karamoh attaccante del Torino.

La denuncia di Karamoh

"Come questo tipo di persona possa ancora entrare nello stadio nel 2023?". Questo è il messaggio postato sui social da Karamoh. L'attaccante del Torino entrato in campo nella ripresa con i granata già in vantaggio ha pubblicato un video in cui la tifoseria più calda della Lazio ha lanciato cori e ululati razzisti nei confronti del calciatore ex Inter.

Curva Nord recidiva

Non si tratta di un caso isolato per la Curva Nord che ancora una volta si macchia di questi comportamenti. Che sia in casa o in trasferta come a Lecce,il settore caldo del tifo laziale si rende protagonista di questi deprorevoli cori di razzismo e antisemitismo. Questo gesto potrebbe avere ripercussioni per il finale di stagione della Lazio impegnata nella corsa per la Champions League.

Squalifica per la Curva Nord?

Dopo il derby e il caso Hitlerson, la Curva Nord è stata graziata dal Giudice Sportivo grazie all'intervento del club biancoceleste che ha individuato e allontanato gli autori di quei cori e che da sempre combatte contro questi comportamenti. La sospensione della squalifica è stata però sospesa per un anno con l’avvertenza che se durante questo lasso di tempo questi cori saranno ripetuti la sospensione sarà revocata e la sanzione aggiunta a quella inflitta e dunque con due giornate di squalifica alla Curva Nord. Ecco dunque che il rischio di vedere Lazio-Sassuolo e Lazio-Lecce senza Curva Nord è alto.