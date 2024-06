"Libera la Lazio": la Curva Nord annuncia la protesta contro Lotito

Non si placa la bufera in casa Lazio. Dopo i ricatti di Kamada, le dimissioni di Tudor, il sempre più vicino approdo di Baroni alla panchina biancoceleste, la Curva Nord scende di nuovo in campo contro Claudio Lotito. La parte più calda della tifoseria laziale ha chiamato a raccolta tutti i tifosi laziali annunciando la più grande manifestazione di dissenso mai fatta nell'ambiente sportivo di Roma.

Lo striscione contro Tudor

Quando le dimissioni di Tudor ancora non erano ufficiali ma solo nell'aria, la Curva Nord ha esposto uno striscione offensivo contro il croato. Un attacco durissimo contro l'ormai ex tecnico della Lazio che ha rassegnato le dimissioni per delle divergenze di mercato con Lotito, che ha diviso il popolo laziale. "Come allenatore, da valutare. Come uomo... Tudor uomo di m.." - il messaggio della Nord verso l'ex Marsiglia.

La Curva contro Lotito

Claudio Lotito è da anni il bersaglio della tifoseria laziale. "Libera la Lazio" è il messaggio più in voga fra i tifosi verso il numero uno biancoceleste fischiato costantemente in ogni partita. L'arrivo ormai certo di Baroni ha rattristito e fatto infuriare il popolo biancoceleste (che sognava Conceicao) che vede in questa mossa di Lotito un ridimensionamento della squadra reduce dal settimo posto finale in Serie A dopo il secondo posto conquistato nella stagione precedente con Sarri.

Dopo le dimissioni di Tudor è arrivato pure il messaggio social di Tommaso Paradiso, cantante romano e tifoso laziale che ha scritto: "Stiamo e siamo a pezzi, feriti...Ridateci dignità, ridateci la Lazio".

"Siamo arrivati al culmine di questo teatrino. I tifosi della Lazio per amore e solo per amore di essa non accettano un ridimensionamento di nessun genere. In un calcio dove tutte le società si responsabilizzano e puntano ad una crescita a 360 gradi la nostra Lazio si trova ostaggio di una gestione volta unicamente ad esaudire gli interessi personali di Claudio Lotito. Non accettiamo questa gestione mediocre e come difensore della Nostra Lazio abbiamo il dovere di prendere posizione noi come tutti i tifosi stanchi di questa dittatura, abbiamo il dovere di presenziare e dimostrare pacificamente tutto il nostro dissenso" - si legge nel comunicato della Curva Nord che continua - "Tutti avrete finalmente modo di dare concretezza alle migliaia e migliaia di critiche che hanno riempito i social in questo periodo, tutti avrete modo di dimostrare il dissenso con la vostra presenza verso questa gestione provinciale che nessuno di noi si merita, che questa città non si merita. Tenetevi pronti per dare vita alla più grande manifestazione di dissenso mai avvenuta nell'ambiente sportivo romano. Non prendete impegni per prossimo weekend".

Un messaggio netto e una chiamata "alle armi" per tutti i tifosi laziali contro Lotito.