La Curva Nord e i comandamenti contro Lotito

Venerdì 14 giugno circa 15mila laziali hanno manifestato contro Claudio Lotito. Un corteo dallo stadio Flaminio a Ponte Milvio con un unico coro “Libera la Lazio”. Una presa di posizione netta della Curva Nord, e non solo, contro la presidenza biancoceleste. E adesso il tifo più caldo della Lazio ha lanciato dei comandamenti da seguire per spingere Lotito alle dimissioni.

Il corteo

La manifestazione di venerdì è iniziata da sotto il settore nord del Flaminio. Da lì una marea biancoceleste è arrivata a Ponte Milvio con bandiere, striscioni e cori pro Lazio e contro Lotito. Unito e compatto il tifo laziale ha chiesto le dimissioni del presidente al motto “Ai laziali ci pensano i laziali”.

Lotito e Baroni

Nessun progetto, austerità e provincialismo. Queste sono le accuse mosse dal tifo laziale al presidente Lotito che negli ultimi mesi ha ricevuto le dimissioni di Sarri prima e Tudor poi, affidando la panchina a Marco Baroni. Proprio sul nuovo tecnico la tifoseria biancoceleste precisa di non aver nessun astio o problema personale, ma il suo arrivo è un ridimensionamento della squadra che nella 2022/2023 era arrivata al secondo posto della classifica.

I comandamenti della Curva Nord

La Curva Nord non si è limitata ad organizzare il corteo ma ha studiato le prossime mosse che dovrebbero fare i laziali per liberarsi di Lotito. In primo luogo non acquistare materiale ufficiale della Lazio per “non far incassare Lotito e per protestare contro il merchandising penoso, e che non ci sia uno store ufficiale del club nelle vie più importanti della città”, “non abbonarsi a Sky e Dazn ma seguire la Lazio allo stadio e insieme”. E ancora investire sul settore giovanile il cui ultimo prodotto è Danilo Cataldi e sulle affiliazioni con le società calcistiche della Capitale.

La nuova stagione è lontana dal cominciare ma la temperatura a Formello è già rovente.