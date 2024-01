Chiusa la Curva Nord e maxi squalifica per Mancini: ecco le sanzioni dopo il Derby di Coppa Italia

Le scorie post Derby di Coppa Italia non sono ancora terminate. Sono arrivati i verdetti del Giudice Sportivo per i fatti della stracittadina ed è arrivata la mano pesante sia per la Lazio e i suoi tifosi che per la Roma.

Lazio senza tifosi

Il Giudice Sportivo non ha usato mezze misure e ha chiuso quattro settori dell’Olimpico a tinte biancoceleste: ovvero Curva Nord, Distinti Nord, Est e Ovest. La scelta è arrivata non per gli scontri avvenuti dopo la partita fuori dallo stadio ma per i cori razzisti intonati dai tifosi della Lazio nei confronti di Lukaku percepiti, si legge nel comunicato “da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell'impianto, provenivano dal 90% dei 16.000 occupanti i predetti settori". Le zone dell’Olimpico citate resteranno chiuse per la sfida contro il Napoli (28 gennaio), prima partita casalinga di Serie A della Lazio dopo quella col Lecce di domenica. Una giornata di squalifica a testa da scontare in Coppa Italia per Pellegrini e Pedro.

Le squalifiche per la Roma

In casa Roma stangata per Gianluca Mancini a cui sono state inflitte 3 giornate di squalifica. Il difensore giallorosso è stato espulso da Orsato nel post partita per insulti e per aver “consigliato” i compagni di squadra a non stringere la mano all’arbitro. Ecco la motivazione del Giudice Sportivo: “per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); perché subito dopo il fischio finale della gara, avvicinatosi all'Arbitro, intimava ai propri compagni di non stringere la mano allo stesso Direttore di gara nei confronti del quale, con atteggiamento ostile, rivolgeva espressioni gravemente offensive; successivamente, il medesimo calciatore aspettava il Direttore di gara sulle scale adiacenti lo spogliatoio degli Ufficiali di gara e indirizzava all'Arbitro ulteriori espressioni di pari grave offensività". Il difensore sconterà la squalifica nella prossima edizione di Coppa Italia. Due giornate di squalifica per Azmoun.

Il lancio di oggetti e fumogeni

Non sono passati inosservati i comportamenti pre e post partita.Prima del fischio d'inizio c'è stato un il lancio di petardi dalla Tevere alla Sud, in cui un tifoso della Roma ha perso un orecchio. Durante il match invece i tifosi laziali hanno prima utilizzato un laser per infastidire Dybala e poi lanciato una bottiglia di birra su Bove. Per questi comportamenti è stata inflitta una multa da 50mila euro al club di Lotito, mentre la società giallorosso dovrà pagare una sanzione di 15mila euro.