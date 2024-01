Crollo Lazio, l'Inter passa per 6-2 nella sfida di Primavera 1

Nulla da fare per la Lazio, che subisce un passivo pesante, e forse anche troppo duro, nella sfida di alta quota di Primavera 1. I giovani biancocelesti sono usciti sconfitti con un pesante 6-2 dalla trasferta milanese, con la conseguenza del sorpasso da parte della Roma al terzo posto in classifica.

Il primo tempo

Succede tutto in due minuti nel primo tempo, con l'Inter che infligge un uno-due che taglia le gambe alla Lazio tra il quinto e sesto minuto. Prima Stankovic con una botta da fuori e poi Di Maggio che approfitta di un errore difensivo degli ospiti per siglare il 2-0. La Lazio risponde aggrappandosi al suo numero 10, Napolitano, che con un tiro a giro accorcia le distanze. La pressione dell'Inter però frutta una doccia freddissima alla Lazio, che si fa trovare impreparata al 20' sul cross di Sarr che Berenbruch mette in rete. La Lazio torna avanti e si vede anche annullare un gol per fuorigioco a Di Tommaso, non riuscendo però a rimettere in piedi il match.

Il secondo tempo

Nel giro di cinque minuti, come successo nella prima frazione, si accende il match. Sugli sviluppi di un angolo al 58' Stabile batte in rete dopo un'azione confusa, per il 4-1 dell'Inter che però vede ridurre il vantaggio a due lunghezze per il contropiede di Sulejmani che fissa il punteggio sul 4-2. Altri cinque minuti di fuoco dei padroni di casa chiudono la partita, con l'Inter che sfrutta la Lazio proiettata in avanti e sigla il 5-2 con un colpo di testa di Stankovic. Al 73' è di nuovo la valanga interista, e Zuberek ne approfitta per fissare definitivamente il punteggio sul 6-2 colpendo in area indisturbato, per un passivo finale pesantissimo che mostra tutta la superiorità dell'Inter in questa stagione.

Il tabellino

NTER-LAZIO 6-2

Marcatori: 5`, 68` Stankovic (I), 6` Di Maggio (I), 13` Napolitano (L), 20` Berenbruch (I), 57` Stabile (I), 73` Zuberek (I)

INTER: Calligaris, Cocchi, Stankovic, Stabile, Di Maggio (58` Zuberek), Sarr (58` Akinsanmiro), Kamate, Quieto, Berenbruch (77' Vedovati), Stante (58` Matjaz), Aidoo.

A disp.: Raimondi, nezirevic, Bovo, Motta, Spinacce, Ricordi, Alexiou.

All.: Cristian Chivu

LAZIO (4-3-3): Magro; Zazza, Dutu, Ruggeri (77` Bedini), Milani; Sardo, Bordon (46` Nazzaro), Di Tommaso (63` Yordanov); Napolitano (77` Bigotti), Gonzalez (56` Sulejmani), Cuzzarella.

A disp.: Renzetti, Petta, Tredicine, Cappelli.

All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Eugenio Scarpa (sez. Collegno)

Assistenti: Lorenzo Giuggioli-Andrea Bianchini

NOTE. Ammoniti: 41` Zazza (L)