Cristiano Palombi del Pomezia è il migliore di questa settimana di Eccellenza Lazio

Si prende Cristiano Palombi del Pomezia la copertina di questa settimana di top5 di Eccellenza Lazio. Il centrocampista classe 1998 è stato importante nella netta vittoria del suo Pomezia contro l'Audace con una doppietta che ha permesso ai pometini di dilagare sul 5-0. Netta vittoria anche per il Montespaccato, che nel 7-2 in casa contro l'FC Viterbo ha visto ben due doppiette. La prima è quella di Gabriele Giusto, attaccante classe 1998, che ha aperto e chiuso le marcature. Nel mezzo c'è stata anche la doppietta del giovane centrocampista classe 2000 Alessandro De Marchis, protagonista con il terzo e quinto gol del Montespaccato in una domenica da sogno.

Nel girone B brilla la stella di Mallozzi

Meno gol ma non meno protagonisti nel girone B di Eccellenza Lazio, con Fabio Mallozzi in testa. L'esperto attaccante, classe '86, del Roccasecca ha trascinato i suoi ad un 2-2 esterno in casa della Vis Sezze, un punto che potrebbe rivelarsi molto utile in chiave salvezza. Un gol solo ma tanto basta quello di Nelson Atiagli, centrocampista classe '96. Il ghanese è stato decisivo per la seconda vittoria in campionato del Monte San Biagio, questa volta a spese del meglio piazzato Vicovaro.