Di nuovo Totti-Gol: prima rete col Frosinone per Cristian

Cristian Totti figlio dello storico capitano della Roma ha messo a segno il suo primo gol con la maglia del Frosinone Primavera, sua nuova squadra dopo l’addio a Trigoria.

Totti junior ha siglato la rete del definitivo sei a zero dei ciociari contro il Crotone nella partita valida per i trentaduesimi di Coppa Italia Primavera. Il classe 2005 è entrato all’80esimo e nel giro di pochi minuti ha segnato con un tiro ad incrociare che colpisce il palo prima di entrare in porta. Ai sedicesimi per Totti sarà derby con la sfida alla Lazio.

Un gol speciale per Cristian, dopo gli attacchi social subiti, e che arriva proprio nel giorno del compleanno di papà Francesco.