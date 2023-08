Totti jr lascia la Roma: "È arrivato il momento di dire addio"

Come già annunciato Cristian Totti, primogenito dello storico capitano giallorosso ha lasciato Trigoria e la Roma. Il figlio d'arte infatti dalla prossima stagione sarà un nuovo giocatore del Frosinone Primavera.

Totti jr. aveva anticipato tutti cambiando la proprio bio su Instagram, prima della conferma arrivata dal presidente del club ciociaro. Sempre tramite il suo profilo social Cristian Totti ha scritto un messaggio di addio alla Roma. Questo il testo: "Sono passati nove anni da quando ho indossato per la prima volta la maglia della Roma, e ora è arrivato il momento di dire addio a quella che per me è sempre stata una seconda famiglia. Volevo ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino in questi anni di duri sacrifici e grandi obbiettivi. Spero che nella mia nuova avventura avrò la fortuna d'incontrare ancora una squadra unita come la nostra, sempre pronti a sostenerci nelle difficoltà e motivarci a vicenda. Vi ringrazio per essere stati dei grandi professionisti. Mi avete ispirato a diventare una persona migliore e se oggi ho potuto cogliere questa opportunità è grazie a quello che ho potuto imparare lavorando accanto a voi, in questa splendida famiglia. Per sempre nel cuore…".

Tanti i commenti sotto al post del giovane calciatore, fra cui quello della sorella Chanel e della fidanzata Melissa. Niente reazioni da parte di Francesco e Ilary, ma spunta il like di Daniele De Rossi.

Cristian e Francesco Totti erano stati già avvistati a Frosinone ad inizio estate mentre studiavano la "nuova casa". Ora è davvero ufficiale, a Trigoria non c'è più traccia del gene Totti.