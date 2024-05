Cristante bestemmia contro la Juventus: a rischio la partita contro l'Atalanta

Bryan Cristante è a rischio per la partita contro l’Atalanta. Il centrocampista di De Rossi rischia di saltare la trasferta di Bergamo, match delicatissimo per la corsa alla prossima Champions League, causa una bestemmia catturata dalle immagini tv durante Roma-Juventus.

Al minuto 74’ Abraham tenta l’azione di sfondamento in area di rigore bianconera. L’inglese perde però il pallone che finisce innocuo fra i guantoni di Szczesny. Cristante che aveva provato ad inserirsi nell’azione, una volta svanito il possesso si lascia andare ad una frase blasfema. Il labbiale del centrocampista viene ripreso dalle telecamere e fa il giro del mondo.

Secondo l’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva ai calciatori o allenatori protagonisti di espressioni blasfeme durante una partita scatta la squalifica minima di una giornata. In questo campionato tale sanzione è stata comminata a Turati, portiere del Frosinone colto a bestemmiare durante il match dei ciociari contro il Napoli.

Per Cristante non sarebbe una novità. Infatti il centrocampista giallorosso fu squalificato proprio per espressioni blasfeme nel 2020 durante la partita con il Bologna e fu costretto a saltare la gara col Torino. Un fulmine a ciel sereno a Trigoria che arriva nella settimana cruciale per il futuro giallorosso in cui si giocherà anche il ritorno di Europa League col Bayer Leverkusen.