Cremonese-Roma 2-1: come in Coppa Italia Ballardini batte Mou! Disastroso Rui Patricio. Commento, cronaca e pagelle della partita

La Roma cade per due a unocontro la Cremonese, con i lombardi che conquistano la prima vittoria del loro campionato. I giallorossi approcciano bene la partita ma al primo tiro in porta subiscono il gol. Nella circostanza poco reattivo Rui Patricio che poi condannerà i suoi alla sconfitta con un'uscita in ritardo su Okereke, causando il calcio di rigore della vittoria della Cremonese. Prima del rigore, la Roma era riuscita a rimmetere in piedi una partita complicata e scorbutica, grazie a Spinazzola (il migliore dei suoi), ma non è riuscita nella rimonta. Un brutto colpo per Mourinho (espulso ad inizio ripresa) e per i giallorossi che scivola al quinto posto alle spalle della Lazio. Domenica prossima Roma-Juventus all'Olimpico

Cremonese-Roma, la cronaca

Al 17esimo la Cremonese passa in vantaggio: sponda di petto di Valeri per Tsadjout che col mancino al volo batte Rui Patricio, non reattivo. Ci prova Dybala su punizione ma la Joya non trova la porta. Al 71esimo il primo tiro in porta della Roma e arriva il pareggio: lancio lungo di Mancini che trova Spinazzola che stoppa tutto solo davanti a Carnesecchi e non sbaglia. Al 73esimo Spinazzola trova un bel tracciante per Dybala che col mancino da fuori area chiama alla parata Carnesecchi. Il portiere dei lombardi è bravissimo al bloccare El Shaarawy nell’uno a uno. All’81esimo l’arbitro assegna un rigore alla Cremonese per un fallo di Rui Patricio su Okereke. Dal dischetto va Ciofani che non sbaglia.

Tabellino e pagelle

Cremonese (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Ferrari 6 (dall’84’ Chiriches s.v.), Bianchetti 6,5, Vasquez 5,5; Sernicola 5 (dall’84’ Ghiglione s.v.), Pickel 6 (dal 78’ Galdames s.v.), Benassi 6,5, Valeri 6,5; Afena-Gyan 6 (dal 66’ Meitè 6,5), Okereke 6,5; Tsadjout 7 (dal 78’ Ciofani 7,5). All.: Ballardini 7

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 4,5; Mancini 6,5, Kumbulla 5,5 (dal 68’ Karsdorp 5,5), Ibanez 5,5; Zalewski 5,5 (dal 63’ El Shaarawy 5,5), Cristante 5,5 (dal 63’ Matic 6), Wijnaldum 6, Spinazzola 7; Pellegrini 5,5 (dal 63’ Solbakken 5,5), Dybala 5,5; Belotti 6 (dal 62’ Abraham 5,5). All.: Mourinho 5,5

Marcatori: 17’ Tsadjout (C), 83’ Ciofani (C); 71’ Spinazzola (R)

Ammoniti: Ferrari (C), Sernicola (C), Bianchetti (C); El Shaarawy (R), Ibanez (R)

Arbitro: Piccinini

I top e flop giallorossi

Spinazzola 7: È in stato di grazia e si vede. Rimette in partita la Roma prima del disastro di Rui Patricio.

Mancii 6,5: Il migliore della difesa giallorossa, si inventa un gran assist.

Dybala 5,5: Non illumina come al solito. Non riesce a dialogare con i compagni e soffre il pressing avversario.

Rui Patricio 4,5: Il peggiore dei suoi. Poco reattivo in occasione del primo gol, disastroso in uscita nell'occasione del rigore.