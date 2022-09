Dove vedere in tv Cremonese-Lazio. Le probabili formazioni

L'ordine a Formello è quello di dimenticare alla svelta la disfatta in Europa League contro il Midtjylland. Domenica 18 settembre alle ore 15:00 i biancocelesti giocheranno in trasferta sul campo della Cremonese per la settima giornata di Serie A. La Lazio arriva alla sfida dello Zini con 11 punti mentre la formazione lombarda è ferma a quota 2 punti ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Cremonese-Lazio, le ultime di formazione

Maurizio Sarri è pronto a cambiare dopo il cinque a uno subito in Danimarca. In difesa non ci sarà Lazzari infortunato e allora si candida ancora Hysaj per un posto da titolare. Davanti a Provedel, torneranno dal 1' Marusic e Patric e va verso la conferma Romagnoli dopo aver saltato la sfida contro l'Hellas Verona. A centrocampo c'è Milinkovic, in gol in Europa League, con lui Cataldi e Luis Alberto in vantaggio rispetto a Marcos Antonio e Vecino. Più indietro Basic che ha avuto qualche problema fisico in settimana. In attacco da valutare le condizioni di Zaccagni, se recupera sarà titolare con Immobile e Felipe Anderson, sennò pronto Pedro.

Pochi dubbi per Alvini che in attacco si affida a Dessers e Okereke con l'ex Roma Felix Afena-Gyan in panchina. In mezzo al campo agirà l'ex biancoceleste Escalante mentre a sinistra agirà il romano e tifoso laziale, Valeri seguito sul mercato proprio dalla Lazio.

Cremonese-Lazio, le probabili formazioni

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Hendry, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. All.: Alvini

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Cremonese-Lazio, dove vedere la partita

La sfida fra Cremonese e Lazio sarà visibile in esclusiva su Dazn. Per guardare la partita dello Zini basterà scaricare l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegare il proprio televisore ad una console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il match della squadra di Sarri sarà visibile anche su tablet, pc o smartphone tramite app o sito Dazn.