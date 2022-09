Cremonese-Lazio 0-4: Immobile protagonista del poker biancoceleste. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio batte per 4 a 0 la Cremonese con una vittoria netta. Sarri archivia il disastro europeo con una prova convincente e con un super Ciro Immobile. Il capitano laziale segna una doppietta e serve un assist. Una prestazione personale positiva così come quella di squadra. Infatti i biancocelesti non danno opportunità alla Cremonese di essere in partita e chiudono i conti nel primo tempo. Un ottimo risultato prima della sosta per la Lazio che sale a quota 14 punti in Serie A

Cremonese-Lazio, la cronaca

Al settimo la Lazio passa in vantaggio con Immobile su altro assist di Milinkovic che serve con un filtrante il suo capitano che non sbaglia. Al 20esimo l’arbitro assegna un rigore alla Lazio per un tocco di mano di Lochoshvilli su tiro di Immobile. Dal dischetto va il capitano biancoceleste che non sbaglia. Al minuto 38 occasione Cremonese con Dessers che si crea lo spazio per calciare col sinistro e il pallone esce di poco. Nel recupero del primo tempo la Lazio cala il tris con Milinkovic. Il gol del serbo arriva dopo un rilancio sbagliato di Radu, e una respinta debole e centrale del portiere rumeno su un tiro di Zaccagni. Nella ripresa Immobile va vicino alla tripletta ma il capitano laziale servito splendidamente da Felipe Anderson spreca clamorosamente. Al 79esimo la Lazio cala il poker con Pedro: lo spagnolo col destro a giro non sbaglia servito da Immobile. All'88esimo Romagnoli colpisce il palo con un colpo di testa prende il palo.

Tabellino e pagelle

Cremonese (3-4-1-2): Radu 5; Aiwu 5, Chiriches 5 (dal 28’ Bianchetti 5), Lochoshvili 5 (dal 46’ Vasquez 5); Sernicola 5, Escalante 5,5 (dal 46’ Ascacibar 5,5), Meite 5,5 (dal 63’ Pickel 5,5), Valeri 6; Zanimacchia 5 (dall'80' Milanese s.v.); Okereke 5, Dessers 5,5. All.: Alvini 5

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Hysaj 6, Patric 6,5 (dal 78' Gila s.v.), Casale 6 (dal 57’ Romagnoli 6), Marusic 6; Cataldi 6, Milinovic-Savic 7,5 (dal 78' Basic s.v.), Vecino 6 (dal 66’ Luis Alberto 6,5); Felipe Anderson 6,5, Immobile 8, Zaccagni 6,5 (dal 57’ Pedro 7). All.: Sarri 7

Marcatori: 7’,21’ Immobile (L), 45’+2 Milinkovic-Savic (L), 79' Pedro (L)

Ammoniti: Vasquez (C); Casale (L)

Arbitro: Orsato

I top e flop biancocelesti

Immobile 8: Doppietta e assist per il capitano della Lazio. Trascinatore.

Milinkovic-Savic 7,5: Il Sergente trova il primo gol in campionato e l'ennesimo assist per il suo capitano.

Patric 6,5: Dirige bene la difesa senza Romagnoli.

Hysaj 6: Partita senza infamia e senza gloria per l'albanese.