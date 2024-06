CR Lazio, ufficiale la data di inizio della Serie D

È giugno ma inizia la programmazione per la nuova stagione tra i dilettanti. La LND Lazio con un comunicato ha infatti reso note le date di inizio per la prossima stagione relative a Serie D, Coppa Italia Serie D e Campionato Nazionale Juniores. La Serie D prenderà il via l'8 settembre 2024, mentre la Coppa inizierà il 25 agosto 2024. Inizio più tardivo per la Juniores, che inizierà il 14 settembre 2024.