Covid e Roma Femminile: Ceasar negativa, Thaisa Moreno positiva

Per una calciatrice negativizzata, c'è un'altra positiva al Covid. Questo è il bilancio in casa Roma Femminile, dove mister Spugna (negativo) recupera Ceasar ma perde Thaisa Moreno.

Il recupero di Ceasar

Camelia Ceasar, portiere titolare della Roma dove difende i pali dal 2019, è tornata negativa al Covid. La calciatrice rumena, è risultata positiva lo scorso 10 gennaio e ha saltato l'ultima partita contro l'Empoli. Ceasar, vaccinata, sui social ha annunciato di essersi negativizzata e quindi potrà difendere la porta giallorossa già domenica nella partita contro il Napoli.

Thaisa Moreno positiva al Covid

Chi invece non ci sarà contro il Napoli è la centrocampista Thaisa Moreno. La brasiliana, vaccinata, classe 1988, infatti è risultata positiva al Coronavirus. A dare la notizia è stata la Roma con un comunicato ufficiale: "L’AS Roma comunica che, in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, la calciatrice Thaisa Moreno, vaccinata, è risultata positiva al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. La calciatrice sta bene e si trova in isolamento domiciliare".