COS Ogliastra - Ostiamare 2-2, le parole di Valori "Stiamo dimostrando di essere un grande gruppo”

L’Ostiamare torna al lavoro dopo il buon pareggio centrato in casa del COS. A commentare il 2-2 è il portiere Daniele Valori: “Domenica non era una partita semplice ma siamo stati bravi ad interpretarla nella maniera giusta, peccato solo non essere riusciti a centrare la vittoria dopo essere andati per ben due volte in vantaggio. Abbiamo dato l’ennesima prova di essere una squadra vogliosa e soprattutto un grande gruppo”. Valori parla poi del rapporto che c’è tra lui e l’altro portiere Morlupo: “Ci troviamo benissimo, tra noi portieri c’è un grande legame. Anche con il preparatore dei portieri Paolo Micheli c’è sintonia, i suoi allenamenti mi stanno facendo crescere davvero molto”. Il portiere biancoviola parla poi della sua stagione: “Mi alleno al massimo per farmi trovare pronto quando ce ne sarà bisogno. Ringrazio tanto mister Micheli perché grazie ai suoi allenamenti mi sento molto migliorato e continuo a farlo giorno dopo giorno”.

[ufficio stampa Ostiamare]