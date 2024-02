COS Ogliastra - Ostiamare 2-2, le parole di mister Campagna "Potevamo anche vincerla"

L’Ostiamare torna dalla trasferta in casa del COS con un ottimo punto. Mister Campagna commenta così il 2-2 in Sardegna: “Sicuramente abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra con elementi molto forti. Abbiamo preparato la partita molto bene e i ragazzi la stavano interpretando nella maniera corretta tant’è che per lunghi tratti siamo riusciti a metterli in difficoltà. Oggi abbiamo centrato quello che comunque è un risultato positivo anche se ovviamente rimane il rammarico perché potevamo vincere, soprattutto dopo il loro pareggio abbiamo avuto due occasioni importanti per andare sul 3-2 per noi. Ripeto, dispiace vista la prestazione ma ora continuiamo a lavorare, mancano ancora tante partite e abbiamo tanta voglia di crescere ancora. Alla fine vedremo dove saremo arrivati e tireremo le somme”. Oggi decisivo è stato sicuramente quel Barlafante autore di una doppietta: “Federico è un ragazzo d’oro ancor prima che un grande giocatore ma non lo scopro certo io. Come tutti i ragazzi Barlafante si è inserito alla grande ma più che parlare del singolo farei i complimenti alla squadra perché lo ha messo in condizioni di fare due gol e soprattutto nel secondo ha potuto finalizzare una grandissima azione corale”.

[ufficio stampa Ostiamare]