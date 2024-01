Corentin Louakima saluta la Roma e va al Lecco, arriva l'ufficialità

Continuano le cessioni per quanto riguarda la Roma Primavera, con l'ormai ex DS Tiago Pinto che continua l'opera di sfoltimento dell'organico. È il turno della cessione di un altro dei titolari, dopo quella di Luigi Cherubini, con Corentin Louakima che sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Lecco, a titolo definitivo. Il terzino francese, arrivato dal PSG, è stato tra i migliori finora in Primavera 1 con 2 gol e 3 assist in 9 partite, ma la sua cessione arriva nell'ottica di sfoltire una rosa ricca di troppi fuoriquota. Il francese infatti compirà 21 anni tra un mese ed aveva il contratto in scadenza nel 2025.

Il comunicato del Lecco

"Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Corentin Louakima dall’AS Roma. Corentin è un terzino destro francese di origini congolesi classe 2003. Nelle scorse stagioni ha vestito la maglia della Roma in Primavera 1 collezionando 62 presenze e 5 gol. In aggiunta, nella stagione 22/23 ha vinto la Coppa Italia Primavera con i giallorossi. Benvenuto Corentin, ti aspettiamo al Rigamonti-Ceppi con la maglia bluceleste!"