Chi è Corentin Louakima, la freccia della Roma Primavera

Nella Roma Primavera che ha superato sotto il diluvio del Tre Fontane per tre a due l’Atalanta ha brillato la stella di Corentin Louakima. Il terzino è stato il migliore in campo in assoluto nel match in cui ha fornito ben tre assist per i gol di Cherubini, Mlakar e Joao Costa.

Chi è

Corentin Louakima è un terzino destro francese di origini congolesi. Classe 2003, l’esterno è arrivato a Roma dal Paris Saint-Germain nel 2020 entrando in breve tempo nel gruppo guidato da mister Guidi e prendendosi la titolarità nella scorsa stagione e vincendo la Coppa Italia Primavera. Del suo passaggio dl Psg alla Roma ha detto in un'intervista: "Il PSG era pronto a tenermi, ma mi ha spiegato che se avessi avuto un'opportunità interessante non mi avrebbero chiuso le porte. Non mi hanno bloccato, mi hanno lasciato firmare con un altro club capendo la mia situazione. Volevo solo giocare, ho scelto il progetto migliore".

Contro l’Atalanta

Contro i bergamaschi Louakima ha ritrovato il campo dopo una lunga assenza (saltando 7 partite di Serie A e 1 di Coppa Italia). Il terzino ha bruciato l’erba, volando sull’out destro del campo e fornendo ben tre assist ai compagni risultando decisivo nel 3-2 finale della Roma. Nella prima frazione di gioco dopo aver fornito i due assist, ha pure sfiorato il gol personale. Prestazione di valore assoluto in cui ha mostrato tutte le sue abilità fisiche e tecniche.

Louakima e Mourinho

Louakima nella sua esperienza a Trigoria ha avuto, come suoi tanti compagni, la possibilità di lavorare con la Prima Squadra. L’ex Psg infatti è stato convocato da Mourinho nello scorso campionato partendo con i grandi per la trasferta di Monza. Nonostante non sia arrivato il debutto resta un attestato importante da parte dello Special One.

