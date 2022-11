Coppa Italia Serie D, la Tivoli esce di scena con il Costa Orientale Sarda

Non è condita da una vittoria la prima partita di Romondini come allenatore della Tivoli, che cade nella trasferta sarda con il Costa Orientale Sarda e saluta così la Coppa Italia Serie D. Una partita dal primo tempo difficile per gli ospiti, che subiscono il vantaggio, poi definitivo, di Demontis al decimo minuto e rischiano più volte di subire il raddoppio, con tanto di palo colpito da Ladu. Al 73' l'espulsione di Mancosu dà una scossa alla Tivoli, che nel finale però va vicina al pari solo con il colpo di testa di Lisari e deve uscire dalla competizione.

COSTA ORIENTALE SARDA - TIVOLI 1-0 (10' Demontis)