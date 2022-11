Coppa Italia Serie D: La Lupa Frascati esce con l'Arezzo

Non riesce la rimonta nel secondo tempo alla Lupa Frascati, che lotta ma non riesce a ribaltare i binari del match indirizzati dal gol a freddo di Bramante al sesto minuto. Muzzi va vicino al pareggio ma al 30' del primo tempo arriva la beffa di Gaddini, che da fuori area la mette sotto al sette. Nella ripresa la Lupa alza gli sforzi e arriva il gol di Marras al 35' dopo che dà speranza al Frascati negli ultimi minuti del match. Prima Heatley, che sfiora il palo da dentro l'area, e poi Senesi, che invece di calciare a tu per tu con il portiere la passa a Muzzi, vanno vicinissimi al pareggio, ma il fischio finale dell'arbitro regala solo tanti rimpianti al Frascati che esce così dalla Coppa Italia.



LVPA FRASCATI - AREZZO 1-2

LVPA FRASCATI Casagrande, Tamburlani, Villa (1’st Marras), Paolelli, Brunetti (28’st Pompili), Sabatini (20’st Senesi), Ruggeri (1’st Corradini), Flores Heatley, Gemmi (20’st Traditi), Ferraro, Muzzi PANCHINA Palmieri, Zeetti, Armini, Molinari ALLENATORE Chiappara

AREZZO Trombini, Lorenzini, Bianchi (16’st Convitto), Samake (28’st Diallo), Gaddini (16’st Damiani) , Bruni, Forte (38’st Zona), Poggesi, Bramante (38’st Settembrini), Lazzarini, Dema PANCHINA Di Furia, Pattarello, Castiglia, Pericolini ALLENATORE Indiani

MARCATORI Bramante 6'pt (A), Gaddini 30’st (A), Marras 35’st (L)

ARBITRO Minalache di Terni ASSISTENTI Cardinali e Polidori di Perugia

NOTE Ammoniti Lazzerini