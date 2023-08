Coppa Italia Serie D, l'Ostiamare cala il tris al Budoni

Un secondo tempo di altissimo livello regala il passaggio del turno preliminare all'Ostiamare, che non ha particolari problemi nello sbarazzarsi del Budoni nelle proprie mura amiche. Tutto è cominciato con un primo tempo equilibrato, che ha visto l'Ostiamare sfiorare il gol alla mezz'ora con il colpo di testa di Sardo. Alla fine del primo tempo rischia l'Ostiamare, che ringrazia Morlupo decisivo sull'uno contro uno di Stefanoni. Nella ripresa però è tutta un'altra Ostiamare, con Cardella che dopo nove minuti sblocca il match con una splendida punizione. Gli ostiensi sfiorano il raddoppio, che arriva al 35' per mano proprio di Cardella, ancora una volta su punizione. Nel finale c'è spazio anche per il gol del prodotto del vivaio ostiense Sardo, che sigla il gol del 3-0 su assist di Cicarevic. Ora per l'Ostiamare il derby del litorale con l'Anzio, che ha eliminato la Boreale ai rigori nel turno preliminare.

OSTIAMARE – BUDONI 3-0

OSTIAMARE Morlupo, Pasqualoni (45’st Talamonti), Buono, Tomas, Cardella (36’st Mencagli), Icardi, Sardo (45’st Plini), Sbardella, Simonelli (28’st Cicarevic), De Crescenzo (33’st Casazza), Ferrari PANCHINA Valori, Bartolotta, Valentini, Maura ALLENATORE

BUDONI Marano, Zouhair (30’st Occhioni 42’st Glino), Raimo, Ortenzi, Caparros, Demoleon (22’st Barbetta), Lancioni (42’st Barbieri), Stefanoni (30’st Mauriello), Gueye, Santoro, Bammarco PANCHINA Faustico, Scolaro ALLENATORE Cerbone

MARCATORI Cardella 9’st e 35’st, Sardo 44’st

ARBITRO Leone di Avezzano

ASSISTENTI Di Berardino e D’Orazio di Teramo

NOTE Ammoniti Pasqualoni, Buono, De Crescenzo, Ortenzi, Caparros Rec. 2’pt – 5’st