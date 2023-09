Coppa Italia Serie D, Impresa del Real Monterotondo in casa Roma City

Vera e propria impresa per il Real Monterotondo, che batte il Roma City non solo in trasferta ma pure in inferiorità numerica e si guadagna un posto nel turno successivo di Coppa Italia Serie D. A fine primo tempo infatti il Monterotondo rimane in dieci per l'espulsione di Tony Gianni, ma l'espulsione ha la reazione opposta per i laziali. Prima con un rigore trasformato al 57' da Jordan Amore e poi in pieno recupero col colpo da KO di Calisto il Monterotondo mette in cassaforte una qualificazione meritata, con un livello di gioco alto mostrato nonostante l'inferiorità numerica per tutto il secondo tempo.

ROMA CITY - REAL MONTEROTONDO 0-2 (12'st rig. Amore, 48'st Calisto)