Coppa Italia Serie D, il Trastevere passa contro il Flaminia Civitacastellana

Sempre nella cabina di comando, ma col brivido finale, arriva la qualificazione per il Trastevere, che nella sfida casalinga contro i laziali del Flaminia Civitacastellana ringrazia i gol di Santilli e Ancillai per passare avanti. Nonostante il turnover già nel primo tempo i romani fanno vedere ottime cose, e passa in vantaggio al 27' col bel tiro da fuori di Santilli sugli sviluppi di un angolo. Nel secondo tempo Alessandri respinge l'assalto di Sciamanna e poco dopo Santarelli sembra chiudere il match all'87' con un altro bel gol da fuori area. Nel finale Ancillai riapre la sfida per il Flaminia, ma i laziali non riescono mai a rendersi pericolosi e il Trastevere passa così il turno.

TRASTEVERE-FLAMINIA 2-1

MARCATORI: 27'pt Santilli (T), 42'st Santarelli (T), 44'st Ancillai (F)

TRASTEVERE: Alessandri, Avellini, Laurenzi, Cesari, Santarelli, Carta, Scuderi (18'st Tortolano), Lo Duca (29'st Briatico), Bay (7'st Alonzi), Santilli (18'st Bertoldi), De Angelis (11'st Crescenzo). A disp. Semprini, Lo Porto, Cervoni, Calderoni. All. Cioci

FLAMINIA: Zappalà, Rizzo, Lo Curto (38'st Ancillai), Fumanti, Garufi, Mattia, Celentano (1'st Simoncini), Paun (19'st Sirbu), Cruz, Sciamanna, Abreu. A disp. Oliva, Bucca, Gasperini, Padovano, Mandorlini, Barduani. All. Nofri Onofri

ARBITRO: Spedale di Palermo

ASSISTENTI: Nappi di Latina - Gneo di Latina

NOTE - Cruz, Laurenzi, Tortolano, Briatico. Angoli: 3-6. Recupero: 3'st