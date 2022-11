Coppa Italia Serie D, il Tivoli schianta il Roma City

Squadra in casa

Squadra in casa Roma City FC

Non c'è storia nel derby laziale di Coppa Italia Serie D, con la Tivoli che domina il Roma City con un netto 0-3 esterno che spedisce i tiburtini ai sedicesimi di Coppa. Nella sfida tra squadre laziali dei girone G (Tivoli) ed F (Roma City) ad aprire le marcature è il Tivoli, che a seguito di una riconquista alta del pallone sfrutta uno splendido colpo di tacco senza guardare di Granado per andare avanti al 15'. Il Roma City prova a reagire, ma al rientro dall'intervallo i tiburtini danno prova di forza, prima con il gol in mischia di Perrotta al 52' sugli sviluppi di una punizione e poi con il colpo di testa da angolo di De Fato al 63' che mette il punto esclamativo al match.

ROMA CITY - TIVOLI 0-3 (15' Granado, 52' Perrotta, 63' De Fato)