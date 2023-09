Coppa Italia Serie D, il Tivoli passa ai rigori con l'Avezzano

Squadra in casa

Squadra in casa Tivoli

Può esultare il Tivoli, che si prende la qualificazione al prossimo turno di Coppa Italia Serie D alle spese dell'Avezzano. Nei tempi regolamentari ci sono stati i gol di Roberti prima e Jurgens poi per il Tivoli a spedire ai rigori la sfida, dove i tiburtini sono prevalsi al termine di una lotteria dei rigori infinita, e terminata per 8-7 a favore dei laziali. Il Tivoli così raggiunge altre squadre laziali al turno successivo, nella speranza che sia una Coppa Italia foriera di successi per le squadre laziali.

TIVOLI - AVEZZANO 1-1 (8-7 d.c.r)